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В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: есть жертвы


03.04.2017   16:13
На станции "Технологический институт" санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв. По предварительным данным, есть жертвы, однако их число пока неизвестно.

На фото с места инцидента виден искореженный вагон и лежащие на платформе люди.

По некоторым данным, второй взрыв произошел на станции "Сенная площадь".






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