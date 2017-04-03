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В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: есть жертвы
03.04.2017 16:13
На станции "Технологический институт" санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв. По предварительным данным, есть жертвы, однако их число пока неизвестно.
На фото с места инцидента виден искореженный вагон и лежащие на платформе люди.
По некоторым данным, второй взрыв произошел на станции "Сенная площадь".
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