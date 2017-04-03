В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: есть жертвы

03.04.2017 16:13 На станции "Технологический институт" санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв. По предварительным данным, есть жертвы, однако их число пока неизвестно.



На фото с места инцидента виден искореженный вагон и лежащие на платформе люди.



По некоторым данным, второй взрыв произошел на станции "Сенная площадь".















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