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НАК сообщил о 10 погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга
03.04.2017 17:04
Представитель Национального антитеррористического комитета сообщил РБК о 10 погибших в Санкт-Петербурге. Известно о десятках пострадавших.
По предварительных данным, в вагоне сработало неустановленное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими частицами, заявил источник "Интерфакса".
Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сегодня приблизительно в 14.30 мск на синей ветке в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По словам очевидцев, инцидент случился на станции метро «Сенная площадь». Позже источник в экстренных службах «РИА Новости» сообщил, что в метро, по предварительным данным, произошли два взрыва — на станции метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».
В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в беседе с РБК рассказали, что на месте находится 17 бригад скорой помощи.
«Предварительно, взрывом серьезно повреждено по одному вагону на каждой станции, производится эвакуация пострадавших как из искореженных вагонов, так и непосредственно со станций метрополитена», — сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах
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