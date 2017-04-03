НАК сообщил о 10 погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

03.04.2017 17:04 Представитель Национального антитеррористического комитета сообщил РБК о 10 погибших в Санкт-Петербурге. Известно о десятках пострадавших.



По предварительных данным, в вагоне сработало неустановленное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими частицами, заявил источник "Интерфакса".



Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Сегодня приблизительно в 14.30 мск на синей ветке в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По словам очевидцев, инцидент случился на станции метро «Сенная площадь»​. Позже источник в экстренных службах «РИА Новости» сообщил, что в метро, по предварительным данным, произошли два взрыва — на станции метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».



В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в беседе с РБК рассказали, что на месте находится 17 бригад скорой помощи.



​«Предварительно, взрывом серьезно повреждено по одному вагону на каждой станции, производится эвакуация пострадавших как из искореженных вагонов, так и непосредственно со станций метрополитена», — сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах















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