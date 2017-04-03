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Министр обороны Норвегии посещает Грузию с официальным визитом


03.04.2017   18:35
В Грузию с первым официальным визитом прибыла министр обороны Королевства Норвегии. Министр обороны Грузии Леван Изория принял Ине Эриксен Сёрейде.

Церемониал официальной встречи министра Норвегии состоялся на плацу Министерства обороны. Были исполнены гимны Норвегии и Грузии, после чего состоялась встреча наедине с министром обороны Грузии.

На встрече с Ине Эриксен Сёрейде Леван Изория выразил стремление Грузии к интеграции в евроатлантические структуры, твердую волю страны в процессе продолжения демократических реформ, и поблагодарил норвежскую сторону за твердую политическую поддержку.

Леван Изория пригласил коллегу в статусе главного докладчика на конференцию по обороне и безопасности Грузии, запланированную в октябре. После завершения встречи министры обороны двух стран подписали план двухстороннего сотрудничества 2017 года.

Позже встреча с норвежской делегацией в Минобороны продолжилась в расширенном формате, на которой присутствовали первый заместитель министра обороны Грузии, Лела Чиковани, начальник Генерального штаба, бригадный генерал Владимир Чачибая, и его первый заместитель, полковник Николоз Джанджгава.

После встречи министр обороны Королевства Норвегии Ине Эриксен Сёрейде побывала на площади героев с целью почтить память погибших за территориальную целостность Грузии, минутой молчания почтила память погибших в войне, и возложила венок к мемориалу.







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