В Петербурге найдено еще одно взрывное устройство

03.04.2017 18:58 Несработавшее взрывное устройство найдено на станции метро Санкт-Петербурга "Площадь восстания", сообщил Интерфаксу источник.



Ранее в понедельник взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".



Как сообщал источник Интерфакса, сработало самодельное взрывное устройство, возможно, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.



По информации собеседника агентства, бомба была оставлена в вагоне, речь не идет о террористе-смертнике.















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