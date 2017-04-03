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В Петербурге найдено еще одно взрывное устройство


03.04.2017   18:58
Несработавшее взрывное устройство найдено на станции метро Санкт-Петербурга "Площадь восстания", сообщил Интерфаксу источник.

Ранее в понедельник взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Как сообщал источник Интерфакса, сработало самодельное взрывное устройство, возможно, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По информации собеседника агентства, бомба была оставлена в вагоне, речь не идет о террористе-смертнике.






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