Норвегия поможет Грузии реформировать Национальную гвардию

03.04.2017 19:31 Министры обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде и Грузии Леван Изория подписали сегодня, 3 апреля, в Тбилиси план сотрудничества на 2017 год. Документ предусматривает сотрудничество двух стран в сфере военного образования, а также проведение совместных учений. Кроме того, Норвегия поддержит Грузию в реформировании Национальной гвардии, сообщают в Минобороны.



Ине Эриксен Серейде впервые прибыла в Тбилиси с официальным визитом. Она уже встретилась с президентом страны Георгием Маргвелашвили. Норвежский министр планирует посетить Совместный центр тренировок и оценок Грузия-НАТО, действующий с 2015 года на территории национального учебного центра Крцаниси.



«План, который мы подписали, предусматривает осуществление реформ в будущем в этом направлении. Поддержка Норвегии в создании новой системы резерва и мобилизации будет решающей и важной», - сказал Изория на пресс-конференции после переговоров со своей норвежской коллегой. Он также выразил желание видеть Грузию ассоциированным членом формата сотрудничества стран Балтии и Скандинавии, который еще не сформирован и находится в процессе разработки.



Глава грузинского оборонного ведомства также пригласил Ине Эриксен Серейде в Тбилиси на ежегодную «Конференцию по безопасности и обороне» в статусе главного докладчика.















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