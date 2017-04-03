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В Грузии арестованы двое граждан Турции


03.04.2017   20:27
Двое граждан Турции арестованы в Грузии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, полученных от американской компании.

Как сообщает Главная прокуратура Грузии, обвиняемые Абдулкадир Демираи и Заза Четин в ноябре 2016 года заставили американскую компанию «Мари Нджорог» перечислить 90 тысяч 397 долларов на счет в одном из грузинских банков.

В тот же день с целью сокрытия источника дохода они перенесли перечисленную сумму на счет в еще один грузинский банк, а затем сняли их и перевели в Турцию. Таким образом, обвиняемые придали деньгам законный вид и присвоили крупную сумму.

Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и «легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет.

Тбилисский городской суд отправил граждан Турции в предварительное заключение на время следствия.






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