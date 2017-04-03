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Главы военных ведомств Грузии и Норвегии подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2017 год


03.04.2017   23:07
План сотрудничества в оборонной сфере на 2017 год подписан сегодня здесь между военными ведомствами Грузии и Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Грузии.

План предусматривает сотрудничество двух стран в сфере военного образования, а также проведение совместных учений. Кроме того, Норвегия поддержит Грузию в реформировании Национальной гвардии.

"Поддержка Норвегии в создании новой системы резерва и мобилизации будет решающей и важной", - отметил грузинский министр обороны Л. Изория после переговоров со своей норвежской коллегой.

В свою очередь, глава Минобороны Норвегии Ине Эриксен Серейде сообщила, что на встрече говорили о Грузии, как очень ценном партнере НАТО. Она от имени своей страны еще раз засвидетельствовала поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Норвежский министр планирует посетить совместный центр тренировок и оценок Грузия-НАТО, действующий с 2015 года на территории Грузии.






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