Число жертв взрыва в Петербурге выросло до 14 человек

04.04.2017 12:53 Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о гибели 14 человек в результате взрыва в метрополитене Петербурга.



"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью", - сказал Скворцова, передает Интерфакс.



По ее словам, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.



"Со вчерашнего дня мы вместе работаем со стационара и Петербурга. С ночи у нас проходит видеоконференции. Ночью с нами работали главные специалисты Минздрава РФ. Сегодня мы проводим селектор для того, чтобы разобрать клинические случаи самых тяжелых больных, которые находятся в НИИ Джанелидзе и Мариинской больнице", - сказала Скворцова.



"На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек", - добавила она.



Напомним, после обеда 3 апреля во время движения поезда произошел взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга. По предварительным данным, инцидент произошел во время следования состава между станциями Технологический институт и Сенная площадь. Кроме того, на станции Площадь восстания было обнаружено самодельное взрывное устройство в несколько раз мощнее той бомбы, что взорвалась.



Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии.















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