|
СГБ задержало председателя местной организации «Грузинской мечты» в Они
04.04.2017 13:44
В пятницу антикоррупционный департамент СГБ задержал руководителя районной организации "Грузинской мечты" в Они Георгия Мелашвили. Он также является начальником службы образования, культуры, спорта, молодежных дел, и социальной защиты администрации муниципалитета Они.
По словам очевидцев, 31 марта сотрудники Службы государственной безопасности задержали Георгия Мелашвили перед зданием администрации, и предположительно, его обвиняют в получении взятки.
Членам семьи сегодня сообщили об его задержании.
Глава администрации муниципалитета Они Георгий Лобджанидзе заявил, что не знает, в чем обвиняется Георгий Мелашвили.
Губернатор Рачи-Лечхуми-Квемо Сванети Пармен Маргвелидзе подтвердил факт задержания, но заявил, что о причинах задержания Георгия Мелашвили пока ему не известно.
"Его задержала антикоррупционная служба. В процессе следствия все выяснится. Я не до конца в курсе дела"- заявил изданию "Мтис амбеби" Пармен Маргвелидзе.
Предположительно Георгия Мелашвили взяли из-за нарушений, связанных с тендерами. Высокие чиновники местной власти, в том числе губернатор и глава администрации подтверждают задержание сослуживца, а в СГБ пока не комментируют факт.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна