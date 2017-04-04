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СГБ задержало председателя местной организации «Грузинской мечты» в Они


04.04.2017   13:44
В пятницу антикоррупционный департамент СГБ задержал руководителя районной организации "Грузинской мечты" в Они Георгия Мелашвили. Он также является начальником службы образования, культуры, спорта, молодежных дел, и социальной защиты администрации муниципалитета Они.

По словам очевидцев, 31 марта сотрудники Службы государственной безопасности задержали Георгия Мелашвили перед зданием администрации, и предположительно, его обвиняют в получении взятки.

Членам семьи сегодня сообщили об его задержании.

Глава администрации муниципалитета Они Георгий Лобджанидзе заявил, что не знает, в чем обвиняется Георгий Мелашвили.

Губернатор Рачи-Лечхуми-Квемо Сванети Пармен Маргвелидзе подтвердил факт задержания, но заявил, что о причинах задержания Георгия Мелашвили пока ему не известно.

"Его задержала антикоррупционная служба. В процессе следствия все выяснится. Я не до конца в курсе дела"- заявил изданию "Мтис амбеби" Пармен Маргвелидзе.

Предположительно Георгия Мелашвили взяли из-за нарушений, связанных с тендерами. Высокие чиновники местной власти, в том числе губернатор и глава администрации подтверждают задержание сослуживца, а в СГБ пока не комментируют факт.







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