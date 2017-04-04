СБУ предложила свою помощь России в расследовании теракта в Санкт-Петербурге

04.04.2017 14:02 Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что СБУ при необходимости поможет России с расследованием взрыва в петербургском метро. Об этом сообщает 112.ua.



По словам Тандита, у СБУ есть собственные версии случившегося, но служба пока не будет их разглашать. «Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления», - заверил он.



Также советник главы СБУ выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.



Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.



По последним данным, при взрыве погибли 14 человек и еще 58 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).



СМИ писали, что бомбу привел в действие террорист-смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками. Также сообщалось, что по подозрению в подготовке теракта объявили в розыск двух человек, один из которых оставил бомбу на «Площади Восстания».















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