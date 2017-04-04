Грузия подписала с Европолом соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве

04.04.2017 15:07 Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили и директор Европейского полицейского агентства (Европола) Роб Уэйнрайт подписали соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве.



Как заявил на церемонии подписания глава грузинского МВД, документ «переводит сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и стран-членов ЕС на новый, более высокий уровень».



«Грузия становится страной — оперативным и стратегическим партнером Европола, что дает возможность сотрудничать с полицейской службой Евросоюза на оперативном и неоперативном направлениях, обмениваться с Европолом и правоохранительными органами стран — членов ЕС оперативной информацией и персональными данными по специальному безопасному каналу», — отметил Мгебришвили.



Как подчеркнул присутствовавший на церемонии подписания премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, «заключение соглашения является еще одним шагом на пути европейской интеграции Грузии». Глава правительства также назвал «важным» приезд в Тбилиси директора Европола и подписание документа.



Европарламент утвердил проект соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и Европолом на пленарном заседании в декабре прошлого года.















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