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Грузия подписала с Европолом соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве
04.04.2017 15:07
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили и директор Европейского полицейского агентства (Европола) Роб Уэйнрайт подписали соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве.
Как заявил на церемонии подписания глава грузинского МВД, документ «переводит сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и стран-членов ЕС на новый, более высокий уровень».
«Грузия становится страной — оперативным и стратегическим партнером Европола, что дает возможность сотрудничать с полицейской службой Евросоюза на оперативном и неоперативном направлениях, обмениваться с Европолом и правоохранительными органами стран — членов ЕС оперативной информацией и персональными данными по специальному безопасному каналу», — отметил Мгебришвили.
Как подчеркнул присутствовавший на церемонии подписания премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, «заключение соглашения является еще одним шагом на пути европейской интеграции Грузии». Глава правительства также назвал «важным» приезд в Тбилиси директора Европола и подписание документа.
Европарламент утвердил проект соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и Европолом на пленарном заседании в декабре прошлого года.
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