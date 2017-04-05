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Министр обороны Норвегии завершила визит в Грузию
05.04.2017 11:41
Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде 3 апреля с первым официальным визитом посетила Тбилиси, где встретилась со своим грузинским коллегой Леваном Изория и президентом Георгием Маргвелашвили.
В ходе встречи министры обороны обсудили среду безопасности в стране, отношения между НАТО и Грузией, сотрудничество между Грузией и Норвегией в сфере обороны и проводящиеся в сфере обороны реформы в Грузии.
Леван Изория пригласил свою норвежскую коллегу на Конференцию по обороне и безопасности Грузии в статусе главного докладчика. Стороны также подписали План двустороннего сотрудничества на 2017 год.
В тот же день министр обороны Норвегии на совместной пресс-конференции подчеркнула, что Грузия является «достойным партнером» НАТО и альянс рассматривает вопрос дальнейшего расширения этого сотрудничества. «Мы приветствуем шаги Грузии, направленные на осуществление реформ, и в то же время, быть хорошим и надежным партнером», - заявила она.
Министр обороны Норвегии еще раз подтвердила «полную поддержку со стороны Норвегии в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии».
Она также затронула вопрос двустороннего сотрудничества в сфере обороны и отметила, что Норвегия желает еще больше развивать отношения между Норвежской гвардией и Национальной гвардией Грузии. «Нашему совместному списку мы добавили еще один пункт и это дистанционное обучение», - заявила она.
Ине Эриксен Сёрейде также говорила о возможности вовлечения Грузии в новые инициативы НАТО. «Одним из вопросов, который я выдвинула на встрече с господином Изория, заключается в использовании опыта Грузии. Мы, в нордическо-балтийском контексте, рассматриваем возможность того, чтобы осуществить экспорт Совместного тренировочного и оценочного центра в другие страны. Мы очень хотим, чтобы в этом деле к нам присоединилась Грузия. Этот вопрос я поставлю на встрече со своими скандинавскими коллегами, когда встречусь с ними в мае, и мы попытаемся изыскать форматы, в которых Грузия также сможет участвовать, как ассоциированный член этой группы», - заявила министр.
После проведенной в понедельник пресс-конференции министр обороны Норвегии посетила Совместный тренировочный и оценочный центр НАТО и Грузии.
Civil Georgia
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