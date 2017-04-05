МВД Грузии сообщило о задержании пяти наркоторговцев

05.04.2017 13:58 Пять человек задержаны в Грузии по обвинению в приобретении, хранении и распространении наркотиков, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.



Следствие установило, что все пять обвиняемых систематически продавали наркотики на территории Грузии.



В заявлении ведомства сказано, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в селе Поничала Гардабанского муниципалитета, а также в городе Гурджаани в Кахетии были задержаны четверо граждан Грузии: 23-летний Сурам М., 26-летний Азар А., 34-летнй Элмадин М., 27-летний Низадил Г., а также российский гражданин — 29-летний Руслан И..



Один из арестованных — Низадил Г., уже был судим за наркопреступления и в настоящее время отбывал условный срок.



В результате обысков в домах задержанных полицейскими в общей сложности было изъято около 13 граммов героина, а также 1,5 грамма психотропного вещества «прегабалин». Еще около 0,7 грамма героина правоохранители конфисковали у неназванного человека, который был покупателем одного из наркоторговцев.



В отношении задержанных уголовные дела начаты по разным пунктам 260-ой и 261-ой статей УК Грузии. Гражданину России Руслану И. грозит до 20 лет тюрьмы, либо бессрочное заключение, а другим задержанным — до 11 лет тюрьмы.



В МВД Грузии отмечают, что с 2016 года по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств в стране были задержаны 33 человека.















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