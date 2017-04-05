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23-й батальон II пехотной бригады отправился в Афганистан


05.04.2017   15:48
23-й батальон II пехотной бригады вооруженных сил Грузии прибыл в Афганистан. Информацию распространило Министерство обороны Грузии.

По сообщению ведомства, на авиационной базе Баграм батальон встретили старший военный представитель вооруженных сил Грузии в Исламской Республике Афганистан, полковник Муртаз Гуджеджиани, командир 32-го батальона III пехотной бригады, вице-полковник Роман Саникидзе, и начальник грузинской союзнической группы морского пехотного корпуса 32-го батальона, вице-полковник Скотт Мейфилд.

По информации Министерства обороны, 23-й батальон II пехотной бригады заменит находящийся в Афганистане 32-й батальон III пехотной бригады, и в рамках пятой ротации на авиационной базе Баграм выполнит миссию "твердой поддержки" в подчинении командования США.








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