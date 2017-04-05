Безопасность в Причерноморье обсудят на сессии ПА НАТО в Грузии

05.04.2017 16:32 Вопрос безопасности в причерноморском регионе будет обсуждаться во время весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Грузии.



Об этом сообщила заместитель председателя ПА НАТО Раса Юкневичене в ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.



"Следующее заседание будет в Грузии, и вопрос Причерноморья очень важен на повестке дня", - сказала она.





По словам Юкневичене, Ассамблею очень тревожит расширение российской активности в Черноморском регионе.



Весенняя сессия ПА НАТО запланирована в Тбилиси на май.















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