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Безопасность в Причерноморье обсудят на сессии ПА НАТО в Грузии


05.04.2017   16:32
Вопрос безопасности в причерноморском регионе будет обсуждаться во время весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Грузии.

Об этом сообщила заместитель председателя ПА НАТО Раса Юкневичене в ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.

"Следующее заседание будет в Грузии, и вопрос Причерноморья очень важен на повестке дня", - сказала она.


По словам Юкневичене, Ассамблею очень тревожит расширение российской активности в Черноморском регионе.

Весенняя сессия ПА НАТО запланирована в Тбилиси на май.






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