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Безопасность в Причерноморье обсудят на сессии ПА НАТО в Грузии
05.04.2017 16:32
Вопрос безопасности в причерноморском регионе будет обсуждаться во время весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Грузии.
Об этом сообщила заместитель председателя ПА НАТО Раса Юкневичене в ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.
"Следующее заседание будет в Грузии, и вопрос Причерноморья очень важен на повестке дня", - сказала она.
По словам Юкневичене, Ассамблею очень тревожит расширение российской активности в Черноморском регионе.
Весенняя сессия ПА НАТО запланирована в Тбилиси на май.
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