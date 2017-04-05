Следователи МВД допросили в больнице Гелу Хведелидзе

05.04.2017 17:42 Следователи допросили в больнице бывшего заместителя министра ВД Грузии Гелу Хведелидзе. Как сообщили в МВД, следователи побывали в клинике, где находится Хведелидзе и провели в палате следственные действия.



Допрос Гелы Хведелидзе продлился около 2 часов.



В связи с нападением на бывшего заместителя министра, правоохранители уже допросили супругу Хведелидзе – Марех Перадзе.



3 апреля на Гелу Хведелидзе, у его жилого дома, напали люди в масках. Следствие в связи с данным фактом начато по статье 117 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

