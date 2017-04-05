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Следователи МВД допросили в больнице Гелу Хведелидзе


05.04.2017   17:42
Следователи допросили в больнице бывшего заместителя министра ВД Грузии Гелу Хведелидзе. Как сообщили в МВД, следователи побывали в клинике, где находится Хведелидзе и провели в палате следственные действия.

Допрос Гелы Хведелидзе продлился около 2 часов.

В связи с нападением на бывшего заместителя министра, правоохранители уже допросили супругу Хведелидзе – Марех Перадзе.

3 апреля на Гелу Хведелидзе, у его жилого дома, напали люди в масках. Следствие в связи с данным фактом начато по статье 117 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).







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