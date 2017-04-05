Экс-заместитель главы МВД Грузии предполагает, что напавшие на него люди были борцами

05.04.2017 17:56 Бывший заместитель министра внутренних дел Гела Хведелидзе предполагает, что напавшие на него были спортсменами, и владели искусством борьбы. Об этом заявила журналист и друг Хведелидзе Элисо Киладзе.



По ее словам, Геле Хведелидзе нетрудно было понять, представители какого вида спорта были нападающие.



"Напали двое, и он подтвердил это. Когда он купил сигареты и возвращался к машине, в одной руке он держал мобильный телефон, по которому говорил со мной, а другой рукой открывал сигареты. Один из них скрутил ему сзади руки, обхватил тело, и он подумал, что с ним шутит родственник. Другой нападавший ударил ногой сзади, в результате чего он упал на колени. Он стал отбиваться от нападающих. Как он сказал мне, одного он схватил за ногу, а другой рукой старался отбиваться от второго. Все это происходит за секунды, до того, как к нему на помощь подоспела его супруга. Параллельно он бранил их. Именно в этот момент он услышал голос одного из нападавших - смотри, мол, он еще ругается. После этого появилась его супруга, которая постаралась снять маску с одного из нападавших. Они побежали в сторону улицы Барнови, и свернули на улицу Гудаури. Там тоже есть камеры, и знаю, что полиция взяла записи всех камер. Это были хорошо натренированные люди, знающие искусство борьбы. По версии Гелы Хведелидзе, это были борцы. Кроме того, что он долгое время работал в органах безопасности, он бывший футболист, и ему было просто понять, представителями какого вида спорта они были. У напавшего был "кастет", которым повредил ему лицевые кости"- отметила Элисо Киладзе.



В то же время, по ее словам, Гела Хведелидзе исключает личную месть.



"Я вчера говорила с Гелой Хведелидзе. Мы сверили версии. Он исключает месть из личной вражды, исключает месть со стороны Георгия Паресашвили. Одной из версий он рассматривает месть со стороны Гогашвили (заместитель начальника СГБ). Он сказал мне, что Гогашвили постоянно знал маршрут его передвижения. Очень часто к нему приходила информация о том, что Гогашвили говорил, что именно на этом месте, на перекрестке Гела Хведелидзе встречается с людьми, и мол, проводит там какие-то консультации"- отметила Элисо Киладзе.



3 апреля люди в масках напали на Хведелидзе у своего дома. МВД возбудило следствие в связи с происшедшим фактом по статье 177 УК Грузии, что подразумевает умышленное нанесение повреждения тела. В МВД "Интерпрессньюсу" заявили, что в настоящее время активно ведутся следственные действия, и дополнительные детали по делу обществу сообщат позже.

















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