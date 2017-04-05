Полиция в Тбилиси проверяет сообщение о взрывном устройстве

05.04.2017 18:55 У Метехского моста в Тбилиси работает полиция. С территории эвакуированы люди. Причина, предположительно, в сообщении гражданина, которое касалось угрозы наличия на территории взрывного устройства.



Как сообщили «IPN» в министерстве ВД, ситуация изучается. Дополнительных комментариев в ведомстве не делают.















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