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Полиция в Тбилиси проверяет сообщение о взрывном устройстве
05.04.2017 18:55
У Метехского моста в Тбилиси работает полиция. С территории эвакуированы люди. Причина, предположительно, в сообщении гражданина, которое касалось угрозы наличия на территории взрывного устройства.
Как сообщили «IPN» в министерстве ВД, ситуация изучается. Дополнительных комментариев в ведомстве не делают.
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