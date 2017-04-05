Взрывного устройства у Метехского моста не оказалось

05.04.2017 19:11 Саперы завершили работу на Метехском мосту в Тбилиси. На территории не оказалось взрывного устройства.



Оказалось, что один из туристов забыл на прилегающей к мосту территории сумку, которую проходившие мимо граждане сочли подозрительной и сообщили МВД. В бесхозной спортивной сумке оказались женские вещи.



По сообщению очевидцев, сотрудники МВД работали на месте в течение получаса. Была полностью перекрыта прилегающая к мосту территория.



В настоящее время работы завершены. Движение автотранспорта восстановлено.















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