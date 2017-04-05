|
Взрывного устройства у Метехского моста не оказалось
05.04.2017 19:11
Саперы завершили работу на Метехском мосту в Тбилиси. На территории не оказалось взрывного устройства.
Оказалось, что один из туристов забыл на прилегающей к мосту территории сумку, которую проходившие мимо граждане сочли подозрительной и сообщили МВД. В бесхозной спортивной сумке оказались женские вещи.
По сообщению очевидцев, сотрудники МВД работали на месте в течение получаса. Была полностью перекрыта прилегающая к мосту территория.
В настоящее время работы завершены. Движение автотранспорта восстановлено.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна