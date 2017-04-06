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В Тбилиси из огнестрельного оружия ранен мужчина
06.04.2017 10:45
На улице Иосебидзе в Тбилиси ранили мужчину. Случай произошел несколько часов назад. По имеющейся информации, молодого мужчину ранили из огнестрельного оружия. Он доставлен в больницу.
Как сообщают МВД, следствие начато по статье 19-108 УК Грузии, что подразумевает попытку умышленного убийства.
На месте происшествия до сих пор работают правоохранители.
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