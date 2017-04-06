Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия, Турция и Азербайджан проведут совместные военные учения


06.04.2017   11:18
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о проведении в текущем году Турцией, Грузией и Азербайджаном традиционных совместных военных учений "Кавказский орел", сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сообщение на официальном сайте главы государства.

Военные учения будут проведены в Турции. Данные учения направлены на развитие сотрудничества, дружественных отношений и скоординированность между Вооруженными силами трех стран.

Ранее, с 31 мая по 10 июня 2015 года Турция, Азербайджан и Грузия уже проводили совместные военные учения "Кавказский орел", с участием сил специального назначения. В учениях приняли участие один взвод спецназа Турции, два многоцелевых вертолета и один транспортный самолет, а также по одному взводу спецназа из Азербайджана и Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна