|
Грузия, Турция и Азербайджан проведут совместные военные учения
06.04.2017 11:18
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о проведении в текущем году Турцией, Грузией и Азербайджаном традиционных совместных военных учений "Кавказский орел", сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сообщение на официальном сайте главы государства.
Военные учения будут проведены в Турции. Данные учения направлены на развитие сотрудничества, дружественных отношений и скоординированность между Вооруженными силами трех стран.
Ранее, с 31 мая по 10 июня 2015 года Турция, Азербайджан и Грузия уже проводили совместные военные учения "Кавказский орел", с участием сил специального назначения. В учениях приняли участие один взвод спецназа Турции, два многоцелевых вертолета и один транспортный самолет, а также по одному взводу спецназа из Азербайджана и Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна