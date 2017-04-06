Грузия, Турция и Азербайджан проведут совместные военные учения

06.04.2017 11:18 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о проведении в текущем году Турцией, Грузией и Азербайджаном традиционных совместных военных учений "Кавказский орел", сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сообщение на официальном сайте главы государства.



Военные учения будут проведены в Турции. Данные учения направлены на развитие сотрудничества, дружественных отношений и скоординированность между Вооруженными силами трех стран.



Ранее, с 31 мая по 10 июня 2015 года Турция, Азербайджан и Грузия уже проводили совместные военные учения "Кавказский орел", с участием сил специального назначения. В учениях приняли участие один взвод спецназа Турции, два многоцелевых вертолета и один транспортный самолет, а также по одному взводу спецназа из Азербайджана и Грузии.















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