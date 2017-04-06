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В центре Ростова-на-Дону взорвалось самодельное устройство - есть жертва
06.04.2017 11:34
В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв, из-за чего пострадал один человек.
Источником взрыва в центре Ростова-на-Дону неподалеку от школы, в результате которого пострадал мужчина, было самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа Росгвардии.
«Мужчина без определенного места жительства около 6.30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик», - сообщили в ведомстве. По словам представителя Росгвардии, при включении фонарика сработало взрывное устройство. Отмечается, что мужчине оторвало кисть руки.
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