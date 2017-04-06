Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США депортировали российского шпиона


06.04.2017   11:36
США депортировали в среду осужденного за шпионаж сотрудника СВР Евгения Бурякова, который провел более двух лет в американской тюрьме. 42-летний Буряков несколько проработал в США по заданию Службы внешней разведки в качестве сотрудника нью-йоркского представительства Внешэкономбанка, занимаясь экономическим шпионажем.

Вместе с ним по делу проходили сотрудники СВР Игорь Спорышев и Виктор Поддубный, которые работали в российском торговом представительстве и российской миссии при ООН. Однако они смогли покинуть США до предъявления им обвинений. Во время суда в мае 2016 года Буряков признал, что он действовал в качестве незарегистрированного в США агента России, которого интересовала информация об американских санкциях против российских фирм и граждан и сведения об энергетической индустрии.

На днях в американской прессе появилась информация о том, что сообщник Бурякова Виктор Поддубный в 2015 году вступал в контакт с Картером Пейджем, который годом позже стал советником кандидата в президенты Дональда Трампа. Пейдж, по своему собственному признанию, передал Бурякову аналитический отчет об американской энергетической отрасли, основанный на общедоступной информации.

Буряков, освобожденный досрочно, с учетом времени, проведенного в предварительном заключении, был препровожден на борт самолета Аэрофлота и передан представителям России.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна