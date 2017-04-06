США депортировали российского шпиона

06.04.2017 11:36 США депортировали в среду осужденного за шпионаж сотрудника СВР Евгения Бурякова, который провел более двух лет в американской тюрьме. 42-летний Буряков несколько проработал в США по заданию Службы внешней разведки в качестве сотрудника нью-йоркского представительства Внешэкономбанка, занимаясь экономическим шпионажем.



Вместе с ним по делу проходили сотрудники СВР Игорь Спорышев и Виктор Поддубный, которые работали в российском торговом представительстве и российской миссии при ООН. Однако они смогли покинуть США до предъявления им обвинений. Во время суда в мае 2016 года Буряков признал, что он действовал в качестве незарегистрированного в США агента России, которого интересовала информация об американских санкциях против российских фирм и граждан и сведения об энергетической индустрии.



На днях в американской прессе появилась информация о том, что сообщник Бурякова Виктор Поддубный в 2015 году вступал в контакт с Картером Пейджем, который годом позже стал советником кандидата в президенты Дональда Трампа. Пейдж, по своему собственному признанию, передал Бурякову аналитический отчет об американской энергетической отрасли, основанный на общедоступной информации.



Буряков, освобожденный досрочно, с учетом времени, проведенного в предварительном заключении, был препровожден на борт самолета Аэрофлота и передан представителям России.

















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