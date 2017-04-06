В Астрахани произошло нападение на сотрудников Нацгвардии

06.04.2017 12:31 В Астрахани после нападения госпитализированы два сотрудника Нацгвардии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления МВД России по Астраханской области Петр Русанов, передает «Интерфакс».



Инцидент произошел в 1:40 по местному времени (0:40 по мск) в Ленинском районе Астрахани. Один из нападавших, Рамзан Кукулаев, был убит, остальные отобрали у бойцов оружие и скрылись.



Следственный комитет завел уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), по части 4 статьи 226 (хищение оружия) и по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).



По данным МВД, нападение совершили те же люди, которые расстреляли двух сотрудников ГИБДД 3 апреля.



Губернатор Александр Жилкин заявил, что тогда полицейских убили «радикальные исламисты-ваххабиты». Подозреваемыми по этому делу, кроме Кукулаева, стали астраханец Нурбол Саспанов, чеченец Рамзан Султанмурадов и дагестанец Ильяс Магомедов. Следствие объявило их в федеральный и международный розыск.

















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