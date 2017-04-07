Президент считает неэффективной противодействие криминалу

07.04.2017 14:30 Президент Грузии уверен, что для успешной борьбы с криминалом требуются создание эффективной государственной системы противодействия.



Как заявил Георгий Маргвелашвили сегодня во время выступления в парламенте, для этого необходимы совместные усилия государства и общественности.



По его словам, «хорошим примером» такого сотрудничества является кампания, направленная на борьбу с семейным насилием, которая осуществляется МВД Грузии с подключением общественных организаций.



«Что касается криминогенной обстановки, что также беспокоит общественность: я и раньше говорил, что для эффективной борьбы с криминалом решающее значение будут иметь межведомственные программы, которые в то же время объединяют общественность», — отметил президент.



Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале социальной кампании против семейного насилия в октябре 2016 года.















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