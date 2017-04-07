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Безопасность Черного моря начинается с Грузии - президент


07.04.2017   16:18
Грузия должна принимать активное участие в вопросах обеспечения безопасности Черноморского региона, заявил президент Георгий Маргвелашвили во время выступления с традиционным ежегодным докладом в парламенте в Кутаиси.

В конце октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в феврале 2017 года Альянс намерен окончательно согласовать меры по усилению присутствия в Черноморском регионе и подключить к этому Грузию. Решение приняли на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года.

«На Варшавском саммите НАТО приоритетной была обозначена перспектива членства Грузии в НАТО, а также приглашение Грузии для участия в стратегическом диалоге по безопасности Черного моря», — заявил Маргвелашвили, добавив, что «безопасность Черного моря начинается с Грузии».

«Безопасность Черного моря является предпосылкой для экономического сотрудничества и долгосрочного мира в регионе. Именно поэтому, активное включение Грузии в процесс строительства архитектуры безопасности на Черном море является обязательным», — сказал глава государства.

Маргвелашвили напомнил, что исходя из формата Брюссельского саммита, который пройдет в мае этого года, Грузия не будет на нем представлена. Вместе с тем, он призвал западных партнеров поддержать Грузию на предстоящем саммите.

«Я обращаюсь к руководителям стран, которые являются нашими стратегическими партнерами, и их представителям в нашей стране — уполномоченным послам: Будьте нашим голосом на будущем саммите НАТО — позаботьтесь о безопасности Европы, в том числе о безопасности Грузии и Черного моря», — заключил президент.

Напомним, представители правительства Грузии не раз заявляли, что Грузия не примет участия в саммите НАТО в Брюсселе, так как он состоится только с участием стран-членов альянса и будет посвящен знакомству с администрацией нового президента США Дональда Трампа.


"Новости-Грузия"





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