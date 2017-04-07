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Авиаудары США в Сирии были пропорциональными и точечными - министр обороны Грузии
07.04.2017 18:22
Министр обороны Грузии назвал удар США по авиабазе в Сирии «умеренным» и «точечным».
По словам Левана Изория стратегический партнер Грузии применил пропорциональную силу.
В ночь с 6 на 7 апреля США нанесли ракетный удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по авиабазе Аш-Шайрат в Сирии. Власти США предполагают, что именно с этой авиабазы была осуществлена химическая атака на провинцию Идлиб, в ходе которой погибли несколько десятков мирных жителей.
«Авиаудары нашего стратегического партнера в Сирии были умеренными, пропорциональными и точечными. Они ставили целью уничтожение объектов, в которых хранилось химическое оружие»,- сказал Изория.
Вместе с этим, по его словам, авиаудары были максимально точными, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
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