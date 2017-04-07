Президент Грузии предложил обновить концепцию безопасности

07.04.2017 18:32 Краеугольным камнем государственности президент Грузии Георгий Маргвелашвили называет единство трех принципов — защищенный гражданин, защищенное общество и защищенное государство. Об этом президент заявил, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом страны 7 апреля.



По его разъяснению, безопасность начинается с того ощущения, которое объединяет общество как вокруг территорий, так и вокруг ценностей, интересов и образа жизни. «Именно это согласие формирует способность противостоять поработителям», — отметил Георгий Маргвелашвили.



Исходя из стоящих перед страной вызовов и угроз, а также специфики региона он подчеркнул важность разработки единого взгляда на безопасность страны.



«Именно с целью формирования единого подхода к национальной безопасности я и поручил аппарату Совета национальной безопасности начать публичные дискуссии. В результате этих дискуссий мы согласуем единый подход, осуществление которого обратит государство, вооруженные силы и общество в единую оборонную систему», — заявил президент.



Он еще раз отметил важность обновления стратегии и концепции национальной безопасности и улучшения существующей системы безопасности страны.















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