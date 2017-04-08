Грузинские военные передали афганским детям школьные принадлежности

08.04.2017 13:22 Грузинские военнослужащие в Афганистане передали школьные принадлежности учащимся школы села Мусапейни, говорится в сообщении на сайте пресс-службы Минобороны Грузии. В гуманитарной акции участвовали военные 32-го и 23-го батальонов третьей и второй пехотных бригад, которые несут службу в Афганистане в рамках миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support).



Школьные принадлежности для афганских детей собрали сотрудники образовательного ресурс-центра Зугдиди, мэрия и муниципалитет города. Помимо школьных принадлежностей афганским детям передали предметы личного пользования. Вместе с грузинскими военными в гуманитарной операции принимали участие военнослужащие США. К мероприятию были подключены директор сельской школы, старейшина и представители армии Афганистана.



Военнослужащие из Грузии перманентно осуществляют гуманитарные акции в Афганистане. Целью этих операций является оказание помощи местному населению, говорится в сообщении грузинского Министерства обороны.















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