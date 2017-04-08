МВД Грузии может стать членом Ассоциации сил жандармерии и полиции Европы

08.04.2017 22:21 Министерство внутренних дел Грузии в будущем планирует стать членом Ассоциации жандармерий и полиций стран Европы и Средиземного моря (FIEP). Об этом заявил глава ведомства Георгий Мгебришвили после встречи в Тбилиси с генеральным директором Департамента жандармерии Королевства Иордании, генерал-майором Хуссейном аль-Хаватме.



«Мы планируем, что департамент по особым заданиям станет членом Объединения жандармерий и полиций, имеющих военизированный статус, Европы и Средиземного моря, президентом-страной которой в этом году является Иордания. Для достижения этой цели мы не пожалеем усилий», - сказал Георгий Мгебришвили. На встрече также стало известно, что 23-26 мая текущего года в Лиссабоне (Португалия) состоится встреча комиссии FIEP, в ходе которой МВД Грузии проведет презентацию, на которой будет освещена деятельность и функции Департамента по особым заданиям.



Ожидается, что именно в Лиссабоне Департаменту по особым заданиям МВД Грузии присвоят статус наблюдателя. Согласно уставу организации, примерно через год грузинская силовая структура станет полноправным членом ассоциации. Ассоциация жандармерий и полиций, имеющих военизированный статус, Европы и Средиземного моря была основана в 1994 году Францией, Испанией и Италией, к которым в кротчайшее время присоединилась Португалия.



Главной целью организации является расширение и усиление совместного сотрудничества полиций разных стран, а также совместная работа в контексте региональных кризисов. Членами Ассоциации также являются Турция, Румыния, Тунис, Марокко и Голландия. Статусом ассоциированного члена организации пользуются полицейские подразделения Украины, Аргентины, Чили и Катара. Статус наблюдателя присвоен Бразилии и Украине.















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