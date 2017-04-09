Взрыв у коптской церкви в Египте повлек жертвы

09.04.2017 14:48 В городе Танта на севере Египта возле коптского храма прогремел взрыв, жертвами которого стали, по меньшей мере, 15 человек. Информацию об этом распространяет Al Jazeera.



По данным египетского государственного телевидения, пострадали более 40 человек. Ответственность за взрыв ни одна экстремистская группировка пока на себя не взяла. Причина взрыва пока неизвестна.



По информации Al Jazeera, египетские христиане часто становятся мишенью исламистов. В декабре взрыв в коптской церкви в Каире унес жизни 25 человек.

















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