Россиянин обвиняется в минировании центра Осло

09.04.2017 21:00 Полиция Норвегии задержала 17-летнего россиянина по подозрению в изготовлении и закладке взрывного устройства в центре Осло, сообщает телеканал TV2. Подозрительный предмет обнаружили накануне в ночь на 9 апреля, и уничтожили контролируемым взрывом.



О задержании россиянина в субботу поздно вечером сообщила представитель полиции Сигне Аалин. Она рассказала, что подростка задержали после сообщения очевидцев, которые обратили внимание на его подозрительное поведение.



Обезвреженная бомба, в изготовлении которой подозревают россиянина, представляла собой примитивное взрывное устройство небольшой мощности, сказали в полиции.



Задержанный 17-летний гражданин России жил в Осло с 2010 года, он прибыл в страну как проситель убежища. Сейчас его обвиняют по статье "Незаконное обращение с взрывчатыми веществами". В полиции отметили, что задержанный был ранее им известен, и теперь правоохранительные органы выясняют, есть ли у него сообщники.



Решение об аресте подозреваемого будет принято позже, в понедельник, 10 апреля. В полиции до конца не уверены, собирался ли россиянин совершить теракт.



"Вполне вероятно, что атаки в течение последнего года во Франции, Германии, Великобритании, Швеции и России могли как эффект домино повлиять на людей с симпатиями к радикальным исламистам, живущих в Норвегии", – сказала представитель полиции. – "Демонстрация того, как легко можно осуществить теракт для этих людей означает, что они сами могут сделать нечто подобное".



Бомбу в Осло обнаружили после террористической атаки в центре столицы соседней Швеции. 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов въехал на угнанном грузовике на пешеходную улицу. Четыре человека погибли, около 15 получили ранения. Позже выяснилось, что Акилов находился в Швеции нелегально – в 2014 году он попросил убежища в стране, но получил отказ летом 2016 года и скрылся от полиции.















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