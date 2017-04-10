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В Египте на три месяца введен режим чрезвычайного положения
10.04.2017 11:28
Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает «Лента.Ру».
Оно будет действовать три месяца. В специальном телевизионном обращении к нации глава государства объяснил, что вынужден пойти на эту меру в связи с произошедшими терактами, в которых погибли более 40 человек.
Президент Египта также заявил, что поддерживающие терроризм государства должны понести ответственность.
Он заверил, что силы безопасности активизировали усилия по преследованию преступников. Кроме того, египетский лидер объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.
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