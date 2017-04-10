Кибератаки и усиленная российская пропаганда в США

10.04.2017 11:43 Усиленная российская пропаганда в США – в последний период развитие современных технологий, социальные сети, и более мощно профинансированные медиа средства дали российской пропаганде невиданный размах. Кибератаки и вмешательство в американские выборы оказались той красной линией, которую Москва пересекла, соответственно, сегодня не рассматривается отмена западных санкций, введенных против России.



После вмешательства Кремля в последние президентские выборы Соединенных Штатов Америки, американцы с особой бдительностью наблюдают за действиями России, и активно работают, чтобы отрезать щупальца Путина. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин подготовили законопроект, подразумевающий ужесточение санкций.



Американские специалисты обсуждают, что следует противопоставить российской пропаганде помимо законодательных инициатив. Одним из путей является гражданское образование, и объяснение населению вреда российской дезинформации.



"Грузии и Украине уже давно приходится справляться с этим. Россияне все агрессивней стараются разрушить стабильность нашего общества"- заявил бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.



Бывший госсекретарь США Джон Керри был одним из первых высокопоставленных чиновников, который в апреле 2014 года назвал "Russia Today" гудком пропаганды.

















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