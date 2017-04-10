|
Угроза российской мягкой и жесткой силы - пропаганда в Грузии
10.04.2017 12:58
Российская пропаганда в последний период становится все более интенсивной в Грузии. Она выражается в росте числа пророссийских медиа средств, неправительственных организаций, и фондов.
Существуют фонды, работающие в Грузии с целью преподавания российского языка, а также проведения культурно-образовательных мероприятий, и укрепления российско-грузинских отношений. Часть таких фондов подчиняется Министерству иностранных дел Российской Федерации.
Одним из таких является Фонд имени Александра Горчакова, который был создан в 2010 году специальным приказом Дмитрия Медведева, и в его управляющий совет входят бывшие высокие чиновники совета безопасности России.
Согласно исследованию Либерального института, в Грузии активизировались российские фонды, и стараются подавать обществу будто бы безобидные информации, что российское государство якобы заботится о благоденствии Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна