Угроза российской мягкой и жесткой силы - пропаганда в Грузии

10.04.2017 12:58 Российская пропаганда в последний период становится все более интенсивной в Грузии. Она выражается в росте числа пророссийских медиа средств, неправительственных организаций, и фондов.



Существуют фонды, работающие в Грузии с целью преподавания российского языка, а также проведения культурно-образовательных мероприятий, и укрепления российско-грузинских отношений. Часть таких фондов подчиняется Министерству иностранных дел Российской Федерации.



Одним из таких является Фонд имени Александра Горчакова, который был создан в 2010 году специальным приказом Дмитрия Медведева, и в его управляющий совет входят бывшие высокие чиновники совета безопасности России.



Согласно исследованию Либерального института, в Грузии активизировались российские фонды, и стараются подавать обществу будто бы безобидные информации, что российское государство якобы заботится о благоденствии Грузии.















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