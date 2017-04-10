На взятке задержан главный специалист администрации одного из районов Тбилиси

10.04.2017 13:38 Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали на факте получения взятки главного специалиста администрации Самгорского района, Ираклия Лабадзе.



По информации СГБ, следствием установлено, что "Ираклий Лабадзе обещал гражданину Израиля помощь в выдаче разрешения на строительство трехэтажного дома на земельном участке, находящемся в его собственности, взамен на что потребовал заплатить в виде взятки 20 000 долларов США.



Ираклий Лабадзе заранее взял у гражданина Израиля часть суммы, которую запросил в виде взятки - 7 500 долларов США, во время чего сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали его в виде обвиняемого".



Ведется следствие по факту получения взятки по части 1 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, что учитывает в виде наказания пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.



По решению Тбилисского городского суда, в виде меры пресечения Ираклию Лабадзе определено заключение.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

