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На взятке задержан главный специалист администрации одного из районов Тбилиси


10.04.2017   13:38
Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали на факте получения взятки главного специалиста администрации Самгорского района, Ираклия Лабадзе.

По информации СГБ, следствием установлено, что "Ираклий Лабадзе обещал гражданину Израиля помощь в выдаче разрешения на строительство трехэтажного дома на земельном участке, находящемся в его собственности, взамен на что потребовал заплатить в виде взятки 20 000 долларов США.

Ираклий Лабадзе заранее взял у гражданина Израиля часть суммы, которую запросил в виде взятки - 7 500 долларов США, во время чего сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали его в виде обвиняемого".

Ведется следствие по факту получения взятки по части 1 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, что учитывает в виде наказания пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.

По решению Тбилисского городского суда, в виде меры пресечения Ираклию Лабадзе определено заключение.







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