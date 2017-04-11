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В центре Киева ночью прогремел взрыв
11.04.2017 10:14
В Киеве на улице Владимирской, 4 около часа ночи произошел взрыв. Об этом сообщает "Громадське".
Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже дома, там размещены рестораны и банк. Без стекла остались и автомобили, припаркованные рядом.
На месте взрыва работают правоохранители, информации о пострадавших нет, передает телеканал «Украина 112».
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