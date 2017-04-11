Гражданка Грузии задержана на взятке за трудоустройство в СГБ

11.04.2017 10:52 Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) задержали гражданку Грузии Майю Б. на факте попытки мошенничества в крупном размере.



Как сообщает СГБ, следствие установило, что Майя Б. пообещала гражданину Грузии трудоустроить его в СГБ, взамен чего потребовала 7000 долларов США. Вместе с тем она пояснила, что до трудоустройства необходимо было заплатить половину этой суммы - 3500 долларов США.



Путем обмана и мошенничества Майя Б. получила от упомянутого гражданина 3500 долларов США. В момент получения суммы ее в качестве обвиняемой задержали сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ.



Следствие ведется по факту попытки мошенничества в крупном размере, по подпункту «б» 3-й части статьи 19-180 УК Грузии, что предполагает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

