|
Гражданка Грузии задержана на взятке за трудоустройство в СГБ
11.04.2017 10:52
Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) задержали гражданку Грузии Майю Б. на факте попытки мошенничества в крупном размере.
Как сообщает СГБ, следствие установило, что Майя Б. пообещала гражданину Грузии трудоустроить его в СГБ, взамен чего потребовала 7000 долларов США. Вместе с тем она пояснила, что до трудоустройства необходимо было заплатить половину этой суммы - 3500 долларов США.
Путем обмана и мошенничества Майя Б. получила от упомянутого гражданина 3500 долларов США. В момент получения суммы ее в качестве обвиняемой задержали сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ.
Следствие ведется по факту попытки мошенничества в крупном размере, по подпункту «б» 3-й части статьи 19-180 УК Грузии, что предполагает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.
Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна