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Гражданка Грузии задержана на взятке за трудоустройство в СГБ


11.04.2017   10:52
Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) задержали гражданку Грузии Майю Б. на факте попытки мошенничества в крупном размере.

Как сообщает СГБ, следствие установило, что Майя Б. пообещала гражданину Грузии трудоустроить его в СГБ, взамен чего потребовала 7000 долларов США. Вместе с тем она пояснила, что до трудоустройства необходимо было заплатить половину этой суммы - 3500 долларов США.

Путем обмана и мошенничества Майя Б. получила от упомянутого гражданина 3500 долларов США. В момент получения суммы ее в качестве обвиняемой задержали сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ.

Следствие ведется по факту попытки мошенничества в крупном размере, по подпункту «б» 3-й части статьи 19-180 УК Грузии, что предполагает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ.






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