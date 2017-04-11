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Гражданина Грузии приговорили в России к двум годам колонии «за призывы к терроризму»


11.04.2017   13:34
Московский окружной военный суд на выездном заседании во Владимире вынес приговор гражданину Грузии Рамину Алиеву, обвиняемому «в публичных призывах к терроризму», сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Судом установлено, что Р.Алиев в 2013 году приехал в поисках работы в город Александров Владимирской области. 17 августа 2015 года на своей странице в соцсети он опубликовал видеозапись, в которой, согласно заключению экспертов, содержатся призывы к терроризму, уничтожению "немусульман", вступлению в террористическую организацию "Исламское государство", насилию по отношению к чиновникам Республики Таджикистан.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма).

В ходе судебного слушания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил Р.Алиева к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.






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