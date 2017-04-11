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В здании управления безопасности в турецком городе Диярбакыр произошел взрыв
11.04.2017 14:22
В расположеном на юго-востоке Турции городе Диярбакыр произошел взрыв, - сообщает турецкое издание Daily Sabah.
По распространившейся информации, взрыв прогремел в здании управления безопасности провинции.
По данным местных СМИ, пострадали четыре человека.
На месте инцидента мобилизована полиция и служба скорой помощи.
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