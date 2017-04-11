В здании управления безопасности в турецком городе Диярбакыр произошел взрыв

11.04.2017 14:22 В расположеном на юго-востоке Турции городе Диярбакыр произошел взрыв, - сообщает турецкое издание Daily Sabah.



По распространившейся информации, взрыв прогремел в здании управления безопасности провинции.

По данным местных СМИ, пострадали четыре человека.



На месте инцидента мобилизована полиция и служба скорой помощи.















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