Министр обороны Грузии обсудит во Франции поставки ПВО

11.04.2017 14:31 Министр обороны Грузии 17-18 апреля этого года посетит Францию, где проведет переговоры о поставках системы противовоздушной обороны и планы их развертывания в Грузии. О своем предстоящем визите Леван Изория сообщил сегодня в парламенте во время ежегодного доклада.



«На следующей неделе во Франции у меня вновь будут переговоры с моим коллегой Жан-Ив Ле Дрианом. Я буду там 17-18 апреля. Мы обсудим покупку противовоздушной системы и конкретные планы ее имплементации. В 2017-2018 годы мы входим в активную фазу», — сказал Изория.



Министр отметил, что как показала война с Россией 2008 года, противовоздушная оборона необходима Грузии — ни одно военное подразделение не будет иметь шансов справиться с врагом, если не будет защищено антиракетной системой.



«Ни у одного подразделения не будет шансов справиться с врагом, если оно не будет защищено антиракетной системой. Я много раз слышал критику, якобы мы отказываемся от флота, от авиации. Мы ни от чего не отказываемся. Дай бог, чтобы мы все сумели исходя из наших финансов. Просто мы определяем приоритеты, исходя из наших финансовых возможностей… Война с Россией именно это показала. Мы можем иметь несколько бомбардировщиков, но если качество их защищенности равно нулю, если инфраструктура аэродромов не защищена, то одна ракета может вывести из строя десятки бомбардировщиков. Поэтому мы делаем правильные, приоритетные расчеты и учимся на опыте», — заявил Изория.



Два соглашения с Францией о закупке системы противовоздушной обороны были подписаны летом 2015 года Тиной Хидашели, которая в тот период возглавляла министерство обороны Грузии. Подробности договоров не разглашались, однако по данным СМИ Франция собирается предоставить Грузии зенитные ракетные комплексы типа VL MICA и мобильные радиолокационные станции.



В сентябре 2016 года Грузия впервые посетил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он сообщил, что Франция направит в Грузию офицера военно-воздушных сил для помощи в усилении воздушной обороны.



Ле Дриан также указал на то, что сотрудничество в сфере усиления воздушной обороны осуществляется в рамках «Существенного пакета» НАТО для Грузии, принятого на Уэлльском саммите.



Зенитно-ракетный комплекс ближнего действия VL MICA (Vertical Launch MICA) был разработан Францией в 2007 году. Он используется в качестве средства противовоздушной обороны подразделений сухопутных войск, авиабаз, командных пунктов и кораблей от ударов крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов днем и ночью в любых погодных условиях. ЗРК VL MICA разработан фирмой MBDA на базе управляемой ракеты MICA класса «воздух-воздух». Вес ракеты – 112 кг. Длина – 3,1 метров, диаметр снаряда составляет 160 миллиметров, а дальность полета – от 10 до 20 километров.















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