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Изория: Приобретение противоракетной системы является приоритетом Министерства обороны
11.04.2017 15:39
По заявлению министра обороны Левана Изория, приобретение противоракетной системы является приоритетом Министерства обороны Грузии. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности, где представил ежегодный отчет.
«70% определенных нами планов выполнено. Осталось одно из основных направлений – оснащение. Мы определили пять направлений модернизации, и центральным будет создание противоракетной системы, потому что ни у одного подразделения не может быть шанса справиться с врагом, если оно не будет защищено этой противоракетной системой. Я много раз слышал критику, якобы мы отказываемся от флота и авиации. Мы ни от чего не отказываемся, дай Бог, чтобы удалось все, просто мы определяем приоритеты, исходя из наших финансовых возможностей и военной стратегии, и говорим, – лучше направить имеющиеся финансовые возможности на то, что наиболее обеспечит нашу оборону. Война с Россией показала именно то, что можно иметь несколько бомбардировщиков, но если степень их защищенности равна нулю, одна ракета может вывести из строя десятки бомбардировщиков», - заявил Леван Изория.
По информации министра обороны, 17-18 апреля он посетит с визитом Францию, где проведет с французским коллегой переговоры о плане имплементации соглашения о приобретении противоракетнорй системы.
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