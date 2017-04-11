Франция, Канада и США готовы увеличить военное присутствие в Черном море

11.04.2017 16:18 Франция готова увеличить количество военных кораблей в Черном море. Об этом сегодня заявил министр обороны Грузии Леван Изория, выступая в парламенте страны с ежегодным отчетом.



«В начале года правительство Грузии представило НАТО предложения, в котором был собран комплекс наших активностей, подразумевающих больше учений наших морских сил со странами-членами НАТО», — сообщил министр.



«Вам известно, что у нас есть растущая тенденция в этом направлении. Например, Франция выражает готовность увеличить количество военных кораблей в Черном море с периодическим вхождением в наши территориальные воды. Это желание также выразили Канада и США», — отметил Изория.



В последний раз французский военный корабль посещал в Грузию в октябре 2016 года. Это был боевой корабль ВМС Франции типа корвет Premier maitre l’Her, который прибыл в портовый город Батуми.



Личный состав корабля совместно с грузинскими моряками провел подводные учения и операцию по взятию судна на абордаж.



О том, что НАТО планирует активизировать свои усилия в Черном море и увеличить безопасность этого региона стало известно в июне 2016 года. В обеспечении безопасности черноморского региона планирует участвовать и Грузия, которая в начале 2017 года отправила в штаб-квартиру НАТО в Брюссель свои предложения по этому вопросу.















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