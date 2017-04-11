Степень безопасности военных в Афганистане выше, чем годы назад - министр обороны

11.04.2017 18:49 На заседании парламентского комитета обороны и безопасности министр обороны Грузии Леван Изория говорил о положении, существующем с точки зрения безопасности в Афганистане.



По словам министра, степень безопасности военнослужащих сегодня выше, чем была годы назад. Он поблагодарил грузинских военных за достойную службу:



"Я три раза был в Афганистане, был на базе Баграм, Мазари-Шарифе, и у меня была возможность лично побеседовать с нашими военнослужащими. Хочу воспользоваться случаем, и сказать каждому из них большое спасибо за их вклад. Это действительно неоценимое дело, и мы международно признаны этим, мы заслужили имидж надежного партнера в международном контексте. Мы продолжаем эту контрибуцию вместе с нашими партнерами. Мы делаем это для безопасности нашей страны, поскольку сегодня мир является глобальным, и когда мы вместе с партнерами строим порядок жизни и условия, основанные на правилах, на международных нормах, если не обеспечить это глобально, угроза может постучаться к нам в двери. Соответственно, угрожать каждому из нас. Поэтому важна совместная контрибуция, совместное участие.



Что касается самой ситуации, степень безопасности выше, чем была годами ранее. Им не приходится служить в таком регионе, или такие функции осуществлять… Разумеется, угроза всегда существует, но она максимально доведена до минимума, и нашими, и усилиями наших партнеров. Как известно, НАТО делает акцент на усиление местной инфраструктуры, и на усиление местных соединений в Афганистане, которые возьмут оперативные функции. Если раньше это делали страны-партнеры и страны-члены, и поэтому были большие жертвы, сейчас эти обязательства взяли местные силы. Мы привносим большой вклад в это дело. Всячески помогаем в создании такой инфраструктуры, и создании таких институтов, которыми они смогут независимо вести государственное возрождение страны, и борьбу с терроризмом"- отметил Леван Изория.

















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