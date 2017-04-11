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Ответом на процессы в Цхинвали является усиление нашей боеготовности - министр обороны


11.04.2017   19:02
По словам министра обороны Левана Изория, процессы в Цхинвальском регионе Грузии являются большим вызовом для страны, и ответом на это является усиление боеготовности.

"Разумеется, это наш большой вызов. Я абсолютно разделяю эту оценку. Это оценка не только оборонного ведомства. Это мнение каждого грузина, патриота, и выражение поддержки наших международных партнеров, когда мы должны вместе справиться с этими большими вызовами.

Нашим ответом на этот вызов, и нашей задачей является усиление нашей военной готовности. Именно эта сила снижает риски нападения потенциального агрессора. Наша сила является лучшим средством защиты, и лучшим способом избежать агрессии"- заявил Леван Изория.







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