Ответом на процессы в Цхинвали является усиление нашей боеготовности - министр обороны

11.04.2017 19:02 По словам министра обороны Левана Изория, процессы в Цхинвальском регионе Грузии являются большим вызовом для страны, и ответом на это является усиление боеготовности.



"Разумеется, это наш большой вызов. Я абсолютно разделяю эту оценку. Это оценка не только оборонного ведомства. Это мнение каждого грузина, патриота, и выражение поддержки наших международных партнеров, когда мы должны вместе справиться с этими большими вызовами.



Нашим ответом на этот вызов, и нашей задачей является усиление нашей военной готовности. Именно эта сила снижает риски нападения потенциального агрессора. Наша сила является лучшим средством защиты, и лучшим способом избежать агрессии"- заявил Леван Изория.

















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