С оккупированных территорий исходит экзистенциальная угроза грузинскому государству - СГБ

11.04.2017 19:09 Большое количество российского военного контингента и растущая милитаризация оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона представляет для грузинского государства экзистенциальную угрозу, - об этом говорится в ежегодном отчете Службы государственной безопасности (СГБ), который уже поступил на рассмотрение парламента.



В отчете говорится, что главным вызовом для СГБ является существование оккупированных территорий.



«Попытка аннексии оккупированных территорий со стороны Российской Федерации, дискриминация проживающего там этнического грузинского населения, ограничение доступности образования и свободного передвижения, незаконные задержания местных жителей, процесс т.н. бордеризации, тяжелая криминогенная ситуация в оккупированных регионах – похищения людей с целью получения выкупа, разбой, убийства, нападения на население, также факты нарушения российскими летательными аппаратами воздушного пространства, контролируемого центральными властями Грузии и нарушение закона Грузии «Об оккупированных территориях» создает угрозу безопасности страны.



С целью сдерживания угроз, исходящих с оккупированных территорий и препятствия процессам аннексии со стороны Российской Федерации, Служба государственной безопасности Грузии постоянно осуществляет мониторинг ситуации на месте, оценку процессов, проводит соответствующие мероприятия, активно участвует в разработке и осуществлении антианнексионной политики», - говорится в отчете.















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