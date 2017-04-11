МВД сообщило подробности убийства отцом сына в Тбилиси

11.04.2017 21:43 МВД Грузии обнародовало подробности убийства молодого человека, который был застрелен собственным отцом в столичном районе Ортачала.



Как выясняется, полиция приезжала на место происшествия дважды, — в первый раз свидетели, опрошенные после того, как Нодар Ш. выстрелил в собственного сына, 24-летнего Михаила Ш., скрыли от полиции, что молодой человек был ранен.



Из-за этого в СМИ распространилась информация, что полиция прибыла на место происшествия с опозданием и не оказала соответствующей помощи раненому в ногу молодому человеку.



Инцидент произошел накануне вечером. Отец после ссоры с сыном выстрелил в него из автоматического оружия. Прибывшая полиция опросила свидетелей, но они заявили, что выстрелы были осуществлены во дворе собственного дома и на улице. Опрошенные скрыли от полиции тот факт, что Михаил Ш. получил ранение в ногу. О случившемся молчал и сам раненый, а внешне у него не наблюдалось повреждений. Следы крови не были зафиксированы и во дворе, и на близлежащей территории, — сообщает МВД.



Позже супруга Михаила Ш. 20-летняя Мариам все же сообщила полиции, что ее муж был ранен, однако ей пришлось скрыть этот факт по его настоятельной просьбе. Затем она заметила, что супругу стало плохо и попросила полицию о помощи, сообщив, что отец все-таки ранил сына.



«После этого правоохранители доставили раненого на автомобиле в ближайшую больницу. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия Михаил Ш. скончался в больнице примерно через час после того, как был доставлен», — добавили в ведомстве.



Отец убитого, который был ранее судим, арестован. Изъят также автомат, который не был зарегистрирован.



Уголовное дело возбуждено по статьям «ответственность за умышленное преступление, умышленное убийство» и «противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства», что карается лишением свободы сроком от 4 до 15 лет.



"Новости-Грузия"











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