В Госдуме РФ предложили разрешить полиции стрелять в толпе

11.04.2017 21:53 В Госдуму внесены поправки в федеральный закон «О полиции», которые, в частности, предлагают расширить сотрудникам полиции право на применение оружия. Об этом сообщает РИА Новости.



Поправки подготовлены председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия») и его первым заместителем Эрнестом Валеевым («Единая Россия»).



Депутаты предлагают дополнить ч.5 ст. 23 «Закона о полиции» «запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин» фразой «с видимыми признаками беременности». Кроме того, законопроект предлагает дать право полицейским стрелять в толпе «в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти».



Кроме того, в статье «Общественное доверие и поддержка граждан» закона о полиции предлагается убрать формулировку «В порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, полиция приносит извинения гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции, по месту нахождения (жительства), работы или обучения гражданина в соответствии с его пожеланиями». Оставить предлагается только фразу «В случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан или прав организаций полиция в пределах своих полномочий принимает меры по восстановлению нарушенных прав и свобод».



Законопроект также устанавливает презумпцию доверия к действиям полицейского как должностного лица. В законе предлагается прописать, что сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, которые ей предоставлены, «выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой закона и государства».



Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета в четверг.















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