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Взрыв произошел рядом с автобусом ФК «Боруссия» в Дортмунде


12.04.2017   11:09
Вблизи клубного автобуса дортмундской «Боруссии» прогремел взрыв. Пострадал испанский футболист Марк Бартра. Об этом сообщает газета Bild.

Взрыв произошел незадолго до выезда команды на стадион «Сигнал Идуна Парк», где футболисты должны были сыграть матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». Взрывная волна выбила передние окна автобуса.

По данным местных СМИ, всего были приведены в действие три бомбы малой мощности. Марк Бартра был госпитализирован. Игра между клубами перенесена на 12 апреля.






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