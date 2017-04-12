Взрыв произошел в автобусе «Боруссии», а не возле него

12.04.2017 11:51 Официальный твиттер дортмундской "Боруссии" сообщает, что взрыв произошел в автобусе команды, когда в нем не было игроков. Футболисты в безопасности.



Ранее сообщалось, что взрыв произошел перед автобусом и пострадал полузащитник Марк Бартра.



Матч "Боруссия" (Дортмунд) - "Монако" перенесен на 12 апреля.















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