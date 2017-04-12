|
Взрыв произошел в автобусе «Боруссии», а не возле него
12.04.2017 11:51
Официальный твиттер дортмундской "Боруссии" сообщает, что взрыв произошел в автобусе команды, когда в нем не было игроков. Футболисты в безопасности.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел перед автобусом и пострадал полузащитник Марк Бартра.
Матч "Боруссия" (Дортмунд) - "Монако" перенесен на 12 апреля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна